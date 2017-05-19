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Mehmet Demirkol: Taraftar stada gelse Fenerbahçe 10 puan eksik alırdı

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki 'Spor Servisi' programında gündemi değerlendirdi. Advocaat'ın Fenerbahçe'ye küstüğünü belirten Demirkol, "Taraftar stada gitse, Fenerbahçe bırak 10 puan fazla almayı, eksik alırdı" dedi.
09:3319 Mayıs 2017
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Mehmet Demirkol: Taraftar stada gelse Fenerbahçe 10 puan eksik alırdı

Demirkol, “‘Advocaat rakip analizi yapmıyor’ demek ‘Fenerbahçe’de de yapılmıyor’ demek değil. Rakip analizi yapanlar var ama Advocaat yönetime küsmüş. Yönetime küsünce Fenerbahçe’ye küsmesine sebep oldu. Taraftara da küstü” dedi ve ekledi: “Rakip analizi yapmıyorsun, taktik antrenman yapmıyorsun. Taraftar stada gelse bırak 10 puan fazla kazanmayı, 10 puan eksik alır. Oyuncuların ayakları birbirine dolaşır”.

18 Mayıs 2017 Başakşehir`de var Hollanda`da yok! Hollanda Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir maçında ilk 11'de oynattığı Robin van Persie'yi Hollanda Milli Takımı kadrosuna almadı. Lens ise listede. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Dick Advocaat MEHMET DEMİRKOL
Son güncelleme: 09:42 | 19.05.2017
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