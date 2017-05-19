Mehmet Demirkol: Taraftar stada gelse Fenerbahçe 10 puan eksik alırdı

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki 'Spor Servisi' programında gündemi değerlendirdi. Advocaat'ın Fenerbahçe'ye küstüğünü belirten Demirkol, "Taraftar stada gitse, Fenerbahçe bırak 10 puan fazla almayı, eksik alırdı" dedi.

Demirkol, “‘Advocaat rakip analizi yapmıyor’ demek ‘Fenerbahçe’de de yapılmıyor’ demek değil. Rakip analizi yapanlar var ama Advocaat yönetime küsmüş. Yönetime küsünce Fenerbahçe’ye küsmesine sebep oldu. Taraftara da küstü” dedi ve ekledi: “Rakip analizi yapmıyorsun, taktik antrenman yapmıyorsun. Taraftar stada gelse bırak 10 puan fazla kazanmayı, 10 puan eksik alır. Oyuncuların ayakları birbirine dolaşır”.

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