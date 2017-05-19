Michael Schumacher’e Türk gencinden şantaj!

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle uzun süredir hastanede yatan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle yakalanan Türk genci hakim karşısına çıktı.

Fransa’nın Marbel kentine 2013 yılında kayak yapmak için geçen efsane F1 pilotu Michael Schumacher, burada geçirdiği kaza sonrası ağır yaralandı. Alman pilotun eşi Corrina Schumacher, o günden bu yana eşinin tedavisi ile yakından ilgilendi. Bir yandan ya çocuklarının bu süreçten en az hasarla çıkması için çaba gösteren Corrina Schumacher, Star’da yer alan habere göre 14 Şubat’ta gelen bir mektupla zor günler geçirdi. Schumacher ailesine gönderilen santaj mektubunda “31 Mart 2016 tarihine kadar hesabıma 900 bin euro (3.6 milyon TL) ‘bağışta’ bulunmazsanız çocuklarınız hayatı kaza sonucu son bulacak. Formula 4’te de zaten çok kaza yaşanıyor” şeklinde tehditte bulunarak hesap numarasını verdi.

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Devreye giren İsviçre polisi, hesap numarasından yola çıkarak iz sürdü ve hesap numarasının Almanya’nın Dettingen kentinde yaşayan Hüseyin B. olduğunu tespit etti. Suçunu kabul eden Hüseyin B., mahkemede “Neden böyle bir santaj yaptığımı bugün kendime bile açıklayamıyorum” diyerek kendisini savundu. Hakim, Hüseyin B.’nin santaj mektubunda kendi hesap numarasını vermesinin mantıksız olduğunu belirterek, Hüseyin B.’ye 1 yıl 9 ay hapis, 4 bin 500 euro para ve 50 saatlik kamu hizmeti cezası verdi.