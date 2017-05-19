NBA’de yılın en iyi 5’i belli oldu

NBA'de spor yazarlarının oylarıyla belirlenen sezonun en iyi 5'i açıklandı.

NBA’den yapılan açıklamaya göre spor yazarları arasında gerçekleştirilen oylama sonucunda oluşan yılın 5’inde, Oklahoma City Thunder’dan Russell Westbrook, Houston Rockets’tan James Harden, New Orleans Pelicans’tan Anthony Davis, Cleveland Cavaliers’tan LeBron James ve San Antonio Spurs’ten Kawhi Leonard yer aldı. Ligdeki 14’üncü sezonunu oynayan James, NBA’in en iyi 5’ine 11’inci kez seçilirken, bu ödüle en çok ulaşan NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Karl Malone’u yakalamayı başardı.

Harden üçüncü kez

Geçen sezon da NBA’in en iyi 5’ine giren Westbrook ve Leonard, iki yıl üst üste bu onura layık görülürken, Davis 2014-2015 sezonunun ardından bu ödülü ikinci kez kazandı. Harden ise kariyerinde üçüncü kez NBA’in en iyi 5’ine seçildi.