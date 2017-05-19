Ozzie-Tolgay A.Ş.

Şenol Güneş, hafif sakatlığı ve yorgunluğu nedeniyle Kanadalı yıldızı Kasımpaşa maçında yedek oturtup orta alanı Oğuzhan ve Tolgay Arslan’dan kuracak

Kartal’ın vazgeçilmezi Atiba Hutchinson, kadroda revizyona neden olacak. Son dönemde sık sık sakatlanan Kanadalı yıldız, tamamlayamadığı Bursa maçının ardından ağrılarla boğuşuyor. Teknik heyet, Atiba'yı ilerlemiş yaşı nedeniyle tam hazır olmadan oynatmak istemiyor. Bu nedenle Şenol Güneş, Bursa deplasmanında son yarım saat denediği ve galibiyeti getiren Oğuzhan Özyakup-Tolgay Arslan orta sahasını Kasımpaşa maçında da kullanacak. Hücum hattı ise Aboubakar, Talisca, Quaresma ve Babel'den kurulacak. Ağrıları bulunan diğer isim Gökhan Gönül ise forma giyebilecek.

Savunmaya Mangala

Defansta bir türlü istikrar sağlayamayan Beşiktaş'ın yeni hedefi Eliaquim Mangala. Bir dönem G.Saray'la da anılan Fransız stoper için Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner harekete geçti. Man.City'den kiralanmak istenilen 26 yaşındaki futbolcu da Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor.

Kombine kuyruğu

Beşiktaş, yeni sezon kombinelerinin yenileme sonrası kalan bölümünü satışa çıkardı. Çıkan bölümler kısa sürede tükendi. Vodafone Arena önünde saat 05.00 sularından itibaren kuyruğa giren taraftarlar sınırlı sayıda kombinelere hücum etti.