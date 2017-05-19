Canlı yayında ilginç diyalog: Üçlük yedik…

Ntvspor'daki Yüzde Yüz Futbol programın Galatasaray-Osmanlıspor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'in gözü yayın sırasında Fenerbahçe-Real Madrid maçındaydı!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasındaki Galatasaray-Osmanlıspor karşılaşmasını yorumlayan Rıdvan Dilmen’in sözü sosyal medyada çok konuşuldu.

Yüzde Yüz Futbol programında sarı-kırmızılıların galibiyetini değerlendiren Dilmen, Güntekin Onay’ın “Galatasaray’da bir stopere ihtiyaç var, değil mi hocam?” sorusuna ilginç yanıt verdi!

Bir yandan Euroleague Final Four’unda Fenerbahçe-Real Madrid maçını izleyen Rıdvan Dilmen, “Evet, üçlük yedik bu arada, moralim bozuldu” cevabını verince bu diyalog sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı!