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Canlı yayında ilginç diyalog: Üçlük yedik…

Ntvspor'daki Yüzde Yüz Futbol programın Galatasaray-Osmanlıspor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'in gözü yayın sırasında Fenerbahçe-Real Madrid maçındaydı!
22:4819 Mayıs 2017
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Canlı yayında ilginç diyalog: Üçlük yedik…

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasındaki Galatasaray-Osmanlıspor karşılaşmasını yorumlayan Rıdvan Dilmen’in sözü sosyal medyada çok konuşuldu.

Yüzde Yüz Futbol programında sarı-kırmızılıların galibiyetini değerlendiren Dilmen, Güntekin Onay’ın “Galatasaray’da bir stopere ihtiyaç var, değil mi hocam?” sorusuna ilginç yanıt verdi!

Bir yandan Euroleague Final Four’unda Fenerbahçe-Real Madrid maçını izleyen Rıdvan Dilmen, “Evet, üçlük yedik bu arada, moralim bozuldu” cevabını verince bu diyalog sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı!

Etiketler
euroleague Fenerbahçe Güntekin Onay Real Madrid rıdvan dilmen
Son güncelleme: 22:52 | 19.05.2017
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