Samuel Eto’o gönülleri fethetti

Antalyaspor takım kaptanı Samuel Eto’o, ‘Maddeye Bağlanma Spora Bağlan’ etkinliğinde sahaya çıktı. Eto’o, ay-yıldızlı forma ile yer aldığı gösteri maçında gönülleri fethetti.

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Şefik Yılmaz ile Bilgehan Od'un başlattığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in de danışmanlığını yaptığı ve Antalyaspor'un yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu Akdeniz Bölge Müdürlüğü’nün de destek verdiği proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda gösteri maçı yapıldı. Antalya protokolü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençlerini karşı karşıya getiren 10'ar dakikalık 2 devreli maçta Antalyaspor takım kaptanı Samuel Eto'o, protokol takımında mücadele etti. Eto'o, Zeytinköyspor takımına karşı da 5 dakika oynadı.

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Eto'o 2 gol attı alkışları topladı

Maçın başlama vuruşunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptı. Eto'o'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun da yer aldığı protokol takımı, Gençlik Meclisi takımını 5-4 yendi. Takım kaptanı Eto'o, 2 gol ile galibiyete katkıda bulundu. Attığı gollerden sonra rakip takım oyuncuları tarafından da kutlanan Kamerunlu futbolcu, Zeytinköyspor takımına karşı da 5 dakika oynadıktan sonra sahadan çıktı.

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Türel sakatlık nedeniyle oynayamadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çok önem verip destekledikleri projenin, madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi. Ayağındaki hafif sakatlık nedeniyle kendisinin bu maçta oynayamadığını belirten Türel, “Projeyle madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tür projelerle gençlerimizi ne kadar çok spora teşvik edersek, o kadar çok uyuşturucudan uzaklaştırmış oluruz” dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, gençleri spora teşvik etmenin önemine dikkat çekerek, “Bu, çok önemli bir proje. Buradaki en güzel görüntülerden biri de Antalyasporumuzun dünya yıldızı Eto'o'nun, milli takımımızın ay-yıldızlı formasını giymesi. Hakikaten güzel” diye konuştu.