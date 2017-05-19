Semih Kaya: Cefa da çektiler sefa da sürdüler

Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya, Osmanlıspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da 200. maçına Osmanlıspor karşılaşmasıyla çıkan Semih Kaya, 2-0’lık galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Semih’in yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Bizim için önemli bir galibiyetti. Cuma günü oynayıp kazanmak bizim için avantaj oldu. Şimdi rakiplerimizi bekleyeceğiz. İyi bir oyun ortaya koyduk. Osmanlıspor’u da tebrik ediyorum; sıkıntılı durumda olsa da sahada verilen mücadele için takdiri hak ediyorlar. Kompakt şekilde oynadık. Bu da skora yansıdı. 2 maçımız daha var. Onları da kazanıp ligi 3. sırada tamamlamak istiyoruz.

Ahmet ile ikimiz Türk oyuncuyuz ve genciz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya, birbirimizin açıklarımın kapatmaya çalışıyoruz. İyi bir uyum yakaladık. Önümüzdeki sezonlarda diğer arkadaşlarımızla da birlikte daha da iyi olacağız.

Çok gururluyum. 17 yaşında A takım serüvenime başladım. 6 ameliyat oldum ama yıldırmadı. Hep mücadele ettim. Hep Galatasaray camiası için oynadım. Şampiyonluklar yaşadık. İyi ve kötü sonuçlar aldık. Taraftarımız onlar bizim için candır. Cefa da çektiler sefa da sürdüler. Onların mutlu olması bizim elimizde. Formanın hakkını verdikten sonra stadımız dolacaktır. Önümüzdeki sezon şampiyon olup yeni yıldızlara yeni hedeflere ulaşmak istiyorsunuz.”