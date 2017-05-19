Silivrispor avantajı kaptı

Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play Off yarı final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Silivrispor'a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto 2. Lig'e yükselme Play-Off yarı final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Silivrispor ile Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey bürokratları, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftarda takip etti. Maçın ilk yarısında iki takımda başa baş mücadele ederken ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor Olcay ve Alper ile yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İlk yarının son bölümünde sakatlanan Ali'nin yerine oyuna ikinci yarıda Ümit Tütünci dahil oldu. İkinci yarıda konuk Silivrispor, 53. dakikada Fahri Eren'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Olcay'a ceza sahası dışında yapılan müdahaleye devam kararı veren maçın hakemi Erkan Özdamar'a büyük tepki gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, hakem Özdamar tarafından tribüne gönderildi. Konuk Silivrispor 76. dakikada İsmail'in ceza sahasından attığı golle durumu 2-0 yaptı. Maçın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyespor baskıyı arttırsa da sonucu değiştiremedi ve Play-off yarı final ilk maçında rakibine 2-0 mağlup olarak rövanş için avantajlı bir skor elde edemedi. Play-Off'ta yarı finalin ikinci maçı 22 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.