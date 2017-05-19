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GALATASARAY
19 Mayıs 2017 20:01
GALATASARAY
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Sinan Gümüş: Hoca belki beni…

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Osmanlıspor maçının ardından konuştu.
22:2219 Mayıs 2017
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Sinan Gümüş: Hoca belki beni…

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Osmanlıspor’u 2-0 yenen Galatasaray’da Sinan Gümüş, mücadeleyi yorumladı. Takımının ikinci golünü kaydeden Sinan, “Oynamak güzel, gol atmak olayı iyice tatlandırıyor” dedi.

Sinan’ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Son üç maç çok önemliydi. İlkini kazandık. Güzel bir gol attım. Takımı da tebrik etmek istiyorum. Çok yardımlaşmalı oynayıp sonucu hep beraber aldık. Sahaya çıkınca her şeyimi vermek istiyorum. Hoca belki 60 dakika beni çok beğendi ve ondan dolayı oyundan aldı. Elimden geleni yapıyorum. Uzun zamandır oynamıyordum. Hocamız şans vermeye başladı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Oynamak güzel, gol atmak olayı iyice tatlandırıyor.” 19 Mayıs 2017 Sinan Gümüş`e ilk 11 yarıyor! Gaziantepspor maçından sonra Osmanlıspor maçına da ilk 11 çıkan Sinan Gümüş çok şık gole imza attı. Sinan ilk 11'de çıktığı maçlarda 7 gole katkı yaptı. İlgili Haberi Oku

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