Sinan Gümüş: Hoca belki beni…

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Osmanlıspor’u 2-0 yenen Galatasaray’da Sinan Gümüş, mücadeleyi yorumladı. Takımının ikinci golünü kaydeden Sinan, “Oynamak güzel, gol atmak olayı iyice tatlandırıyor” dedi.
Sinan’ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
“Son üç maç çok önemliydi. İlkini kazandık. Güzel bir gol attım. Takımı da tebrik etmek istiyorum. Çok yardımlaşmalı oynayıp sonucu hep beraber aldık. Sahaya çıkınca her şeyimi vermek istiyorum. Hoca belki 60 dakika beni çok beğendi ve ondan dolayı oyundan aldı. Elimden geleni yapıyorum. Uzun zamandır oynamıyordum. Hocamız şans vermeye başladı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Oynamak güzel, gol atmak olayı iyice tatlandırıyor.”