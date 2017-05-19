Sinan Gümüş için Galatasaray’a 3.5 milyon euro’luk teklif

Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün Benfica'ya transferinin an meselesi olduğu öğrenildi. Portekiz ekibinin, Sinan Gümüş için 3.5 milyon euro'luk teklif yaptığı, Galatasaray cephesinin de teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Portekiz basınında bir süredir Galatasaraylı genç futbolu Sinan Gümüş’ün Lizbon ekibine transfer olacağına dair haberlerin dolaştığına dikkat çekildi. Benfica Kulübü’nün kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmaması durumunda anında yalanlama geçtiği, ancak Sinan haberleriyle ilgili bu yönde bir tavır sergilemediğinin altı çizildi. Kulübün tavrının gerçekleşecek transferleri haber verdiği belirtildi. Milliyet’te yer alan habere göre Sinan Gümüş ile ilgili Benfica’nın izlediği yolun bu transferin yakın bir zamanda sonlanacağına yönelik ciddi işaretler taşıdığı ifade edildi. Öte yandan, oyuncu için sarı-kırmızılıların talep ettiği 3.5 milyon euroluk bedelin Benfica cephesinde fazla bulunduğu, bunun üzerine görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Sinan için yüksek bedeller ödemek istemeyen ekibin, bu fiyatta indirime gidilmesi durumunda transferi gerçekleştireceği eklendi.

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Sinan Gümüş’ün kulübün gündemine nasıl geldiği de ortaya çıktı. Oldukça gelişkin bir izleme heyeti bulunan kırmızı-beyazlıların bu biriminin futbolcuyu keşfettiği belirlendi. Benfica scout ekibinin Sinan ile ilgili yönetime olumlu rapor verdiği, bunun yönetim tarafından değerlendirmeye alındığı belirtildi. Scout ekibinin raporunda oyuncuyla ilgili iletilen detaylara da ulaşıldı. İzleme heyeti 23 yaşındaki futbolcunun Benfica’da ilk 11’de yer almasının zor olduğu notunu düştü. Ancak buna karşın bu ücrette transfer edilebilecek isimler içerisinde değerlendirildiğinde, bir çok öne çıkan olumlu özelliğe sahip olduğu vurgusu yapılarak futbolcunun transfer edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.