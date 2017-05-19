Sinan Gümüş’e ilk 11 yarıyor!

Tudor’un son iki haftada kadroda tercih ettiği Sinan Gümüş, Osmanlıspor’a karşı çok şık bir gol kaydetti. Gaziantepspor maçına Tudor döneminde ilk kez 11’de başlayan Sinan, TT Arena’daki karşılaşmaya da ilk 11’de başladı.
Menajerinin Sözcü’ye yaptığı özel açıklamadan sonra Tudor’un ilk 11’e yerleştirdiği sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk 11’de sahaya çıktığı 10 maçta 7 gole katkıda bulundu. Sinan 6 gol atarken bir de asist yapmayı başardı.
Sinan'ın gol öncesi Osmanlı ceza sahasına yaptığı akın. pic.twitter.com/toLm9MooC9
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 19 Mayıs 2017