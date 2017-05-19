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Trabzonspor bu kez FIFA’ya gidiyor!

Trabzonspor 2010-2011 sezonuyla ilgili olarak FIFA'ya başvuracaklarını resmi siteden açıkladı.
20:2319 Mayıs 2017
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Trabzonspor bu kez FIFA’ya gidiyor!

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 şampiyonluğu için geri adım atmıyor! Bordo-mavili takım ‘tescillenmiş şike’ dediği sezon için UEFA ve CAS’ın ardından FIFA’ya başvuracak.

Trabzonspor Kulübü’nün resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

“Başkanımız Muharrem Usta ve avukatlarımızın bugün İsviçre’de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda FIFA’ya doğrudan başvuru kararı alınmıştır.

FIFA başvurusu şikenin yapılıp yapılmadığıyla ilgili değildir. Kamuoyunun da bildiği gibi, 2010-2011 sezonunda şike yapıldığı UEFA ve CAS tarafından kesin olarak karara bağlanmıştır ve bu karar değişmeyecektir.

Yapılacak başvuru ise tescillenmiş şikenin hukuki sonuçlarına ilişkindir.

Kulübümüzün haklarını aramaktan imtina etmeyeceğimizi bir defa daha taraftarlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz. Saygılarımızla…”

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fifa trabzonspor
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