Türkiye şampiyonlarına coşkulu karşılama

Sivas'ta yapılan puanlı atletizm finalinde gösterdiği büyük başarı ile Türkiye şampiyonu olan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu’nun küçük erkek takımı, Manisa'nın Salihli ilçesinde arkadaşları, öğretmenleri ve aileleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş yönetimindeki Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu'nun küçük erkek takımında yer alan sporcuları Mehmet Karaslan, Camuka Böke Yeşiltaş, Fahri Yıldırım ve İsmail Yıldız, disiplinli ve düzenli çalışmanın karşılığını, Sivas'ta yapılan puanlı atletizm finalinde elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ile taçlandırdı. Manisa il şampiyonu olduktan sonra İzmir'deki müsabakalarda ikinci olarak Sivas'ta yapılan puanlı atletizm finalinde güçlü okulları geride bırakarak, topladığı 337 puanla Türkiye şampiyonu olan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu takımı, okul bahçesinde Okul Müdürü Mehmet Yücel Ersoy, aileleri ve arkadaşları sevgi gösterisinde bulunup, tezahüratlar ve konfeti eşliğinde karşıladı.

Yıldırım: Sadık Yeşiltaş önderliğinde bu başarıyı elde ettik

Şampiyon olan kadroda yer alan Fahri Yıldırım, “Beden eğitimi öğretmenimiz Sadık Yeşiltaş önderliğinde bu başarıyı elde ettik. Bu başarıyı, mahallemize, arkadaşlarımıza ve ailelerimize yaşattığımız için çok mutluyuz” dedi. Öğrenci aileleri adına konuşan Yıldıray Yeşiltaş ise, “Bu gururu sevinci mahallemize yaşattıkları için çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu olarak atletizmde mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş da “Sivas'ta yapılan Türkiye şampiyonasında küçük erkeklerde bayrak takımı olarak 3’üncü, yüksek atlama da 1., fırlatma topunda 5’inci, 1000 metre 5’inci ve uzun atlamada da 5’inci olduk. Genel toplam puanda ise 337 puanla Türkiye şampiyonu olduk” dedi.

Yeşiltaş, başarıyı mazereti hiçbir zaman ön plana çıkarmadan düzenli ve disiplinli çalışma sonucu elde ettiklerini ifade etti. Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş ve öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Mehmet Yücel Ersoy, “Bu mutluluğu, gururu ve heyecanı yaşattıkları için onları kutluyorum. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu olarak krosta Türkiye 2'inciliğimiz vardı ve hedefimizde ise hep birinci olmak vardı. Bunu disiplinli ve düzenli çalışmalar sonucunda başardık. İnşallah bu başarıların devamını, bundan sonra getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.