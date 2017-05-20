1. Lig’de şampiyon ve düşenler belli oldu

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu sona erdi. Sivasspor ligden çıkmayı garantileyen Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenerek şampiyon olurken; Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu'nun ardından lige veda eden takımlar oldu.

TFF 1. Lig’de 34. hafta maçları aynı saatte oynandı. Geçen hafta Süper Lig’i garantileyen Sivasspor ile Yeni Malatyaspor şampiyonluk maçına çıktı. Geçen sezon Süper Lig’den düşen Yiğidolar, bir yıllık aranın ardından zirveye şampiyonluk kupasıyla döndü: 4-0.

PLAY-OFF

Play-off eşleşmeleri de son hafta belli oldu. Eskişehirspor, ligi 6. sırada tamamlayan Giresunspor ile eşleşirken; Boluspor ile Göztepe de final için karşılaşacak.

25 Mayıs Perşembe

Giresunspor – Eskişehirspor

Göztepe – Boluspor

29 Mayıs Pazartesi:

Eskişehirspor – Giresunspor

Boluspor – Göztepe

DÜŞEN TAKIMLAR

Tehlike bölgesinde en kritik maç ise Samsunspor ile Bandırmaspor arasında oynandı. Golsüz biten maç sonrasında konuk takım sezon başında çıktığı lige veda etti. Şanlıurfaspor da Elazığspor’u 2-1 yenmesine rağmen lige veda eden bir diğer takım oldu. Mersin İdmanyurdu ise haftalar önce Spor Toto 2. Lig’e düşmüştü.

SONUÇLAR ŞÖYLE;

Altınordu 3-0 Eskişehirspor

Balıkesirspor 3-1 Ümraniyespor

Boluspor 4-0 Manisaspor

Denizlispor 1-1 Göztepe

Gaziantep BŞB 2-1 Giresunspor

Mersin İdmanyurdu 2-2 Adana Demirspor

Samsunspor 0-0 Bandırmaspor

Şanlıurfaspor 2-1 Elazığspor

Sivasspor 4-0 Yeni Malatyaspor