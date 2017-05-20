1. Lig’de şampiyon ve düşenler belli oldu

TFF 1. Lig’de 34. hafta maçları aynı saatte oynandı. Geçen hafta Süper Lig’i garantileyen Sivasspor ile Yeni Malatyaspor şampiyonluk maçına çıktı. Geçen sezon Süper Lig’den düşen Yiğidolar, bir yıllık aranın ardından zirveye şampiyonluk kupasıyla döndü: 4-0.
PLAY-OFF
Play-off eşleşmeleri de son hafta belli oldu. Eskişehirspor, ligi 6. sırada tamamlayan Giresunspor ile eşleşirken; Boluspor ile Göztepe de final için karşılaşacak.
25 Mayıs Perşembe
Giresunspor – Eskişehirspor
Göztepe – Boluspor
29 Mayıs Pazartesi:
Eskişehirspor – Giresunspor
Boluspor – Göztepe
DÜŞEN TAKIMLAR
Tehlike bölgesinde en kritik maç ise Samsunspor ile Bandırmaspor arasında oynandı. Golsüz biten maç sonrasında konuk takım sezon başında çıktığı lige veda etti. Şanlıurfaspor da Elazığspor’u 2-1 yenmesine rağmen lige veda eden bir diğer takım oldu. Mersin İdmanyurdu ise haftalar önce Spor Toto 2. Lig’e düşmüştü.
SONUÇLAR ŞÖYLE;
Altınordu 3-0 Eskişehirspor
Balıkesirspor 3-1 Ümraniyespor
Boluspor 4-0 Manisaspor
Denizlispor 1-1 Göztepe
Gaziantep BŞB 2-1 Giresunspor
Mersin İdmanyurdu 2-2 Adana Demirspor
Samsunspor 0-0 Bandırmaspor
Şanlıurfaspor 2-1 Elazığspor
Sivasspor 4-0 Yeni Malatyaspor