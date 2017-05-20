Ali Muhammed: Olympiakos’un finale çıkması bizi şaşırtmadı

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Ali Muhammed, “Olympiakos finale çıkması bizi şaşırtmadı” dedi.

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 84-75'lik skorla mağlup ederek, finale çıktı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ali Muhammed, “Zor maç oldu ama 2. kere finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Olympiakos finale çıkması bizi şaşırtmadı. İyi bir takımlar. Zor bir maç bizi bekliyor olacak. Ama bugün oynadığımız gibi oynarsak kupayı kazanacağımıza eminim. Taraftarlar müthişti. Bizi gerçekten çok desteklediler ve onların desteği ile çok daha iyi oynadık” şeklinde konuştu.