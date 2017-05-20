Almanya’da tarihi karar… Bundesliga’ya kadın hakem

Almanya Futbol Federasyonu dün tarihi bir karara imza attı. 38 yaşındaki kadın hakem Bibiana Steinhaus, Alman 1. Ligi'nde gelecek sezondan itibaren maç yönetecek. 2007'den bu yana 2. Lig'de düdük çalan 38 yaşındaki polis memuru Bundesliga tarihinde maç yöneten ilk bayan olarak tarihe geçecek. Kararın açıklanmasının ardından Steinhaus, “En büyük hayalim gerçek oldu. Bundan ötürü çok mutluyum” ifadesini kullandı.
Alman 1. Ligi'nde 26 Ekim 2014'te oynanan Borussia Mönchengladbach – Bayern Münih mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev yapan Bibiana Steinhaus, ünlü teknik adam Pep Guardiola ile bir tartışma yaşamıştı. Bayan hakem uzatma dakikalarında kendisine yoğun şekilde itiraz eden dönemin Bayern Münih Teknik Direktörü olan Pep Guardiola'nın omzuna uzanan eline tepki göstermiş ve manşetlere çıkmıştı.