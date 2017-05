Atlı okçular nefes kesti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen Türk Atlı Okçuluğu gösterileri nefes kesti.

ERÜ Veterinerlik Fakültesi yanında bulunan alanda Türk Atlı Okçuluğu gösterileri düzenlendi. Düzenlenen programın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Muhammet Güven atlı okçuluğun Türk yaşam biçimi olduğunu ve bunu gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, “Türklerde atlı okçuluğun önemi tarih öncesine kadar uzanmaktadır. Altay ve Tanrı Dağları çevresinde ortaya çıkan ve daha sonra Orta Asya'ya tamamen egemen olan kültürde atlara ve okçulara büyük önem verilmekteydi. Tarihte Türk atlı okçuları atlarla dörtnala giderken eyer üzerinde dönüp arkaya ok atarak hedefi tam isabet tutturma ustalıklarıyla tanınırdı. O günlerden başlayarak Türkler’de bir yaşam biçimi haline gelen atlı okçuluk, Orta Asya'da özellikle avcılıkla geçim kaynağına dönüşmüştü. Tarihte Türkler atlı okçuluktaki bu becerilerini savaşçılık, avcılık ve sporculuk gibi alanlardan sosyal alanlarda da önemli yer teşkil eder hale getirmişlerdir. Türklere ait kültür mirası olan atlı okçulukla başlayıp devam eden, Osmanlı döneminde ise en nitelikli haline gelmiş bir savaş sanatıdır. Bugün ise dünyada birçok branş haline gelen atlı okçulukta birçok ülkede müsabakalar düzenlenmektedir. Ülkemizde de çok sayıda okçuluk kulübü olduğunu biliyoruz. 2 bin 500 yıllık bir gelenek ve kültür hazinesi olan atlı okçuluğu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Türk Dünyası için bir kültür hazinesi olarak gördüğümüz atlı okçuluk sporunu daha geniş katılımlı etkinliklerle yurt geneline yayarak hak ettiği yere getirmeliyiz” dedi.

Kapıcıoğlu: At Türk’ün kanadıdır

Programa katılan YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu da üniversitelere Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmada önemli görevler düştüğünü ifade ederek, “At Türk’ün kanadıdır' demişler. Gerçekten kanatlanarak pek çok mesafe kat etmiş milletin evlatlarıyız. Üniversiteler de özellikle geleneğimizi, kültürümüzü yaşatan, onun bilimsel geçmişini, temellerini ortaya koyan ve geleceğe taşıyan kurumlar olarak Türk atlı okçuluğu gösterileriyle böyle bir uygulamayı ortaya koyması Erciyes Üniversitesi için ve akademi için önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler; topluma örnek olması gereken kuruluşlar, öncü olması gereken kuruluşlar olarak geleneklerimizi bilimle yoğurularak geleceğe taşınması gerekiyor. Bizim bu konudaki birikimimizi bütün dünyaya ancak bu şekildeki faaliyetlerle tanıtabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından atlı okçular gösterilerini sundu. At üstünde akrobasi hareketlerden, kılıçla karpuz kesmeye, at ile dört nala koşarken ok ile hedefleri vurmaya kadar yapılan gösteriler, izleyicilerden tam not aldı.

Gösterilerin sonunda hediyeler takdim edildi.