Ayrılık korkusu

Galatasaray'ın Florya'da ciddi anlamda değişiklikler yapması gerektiğini Osmanlıspor maçında çok daha iyi anlamış olduk. Bir sezon boyunca kadro kalitesinin çok gerisinde işler yapıp hayal kırıklığı yaratan Galatasaraylı futbolcular, ayrılık haberleri, kadroda revizyon söylentileri ciddi ciddi konuşulmaya başlayınca resmen yeniden doğmuş gibi oynamaya başladılar. Kimse kusura bakmasın, Galatasaray'dan resmen hayatlarının parasını kazanan futbolcular bunu kaybetme riskini görünce futbol oynamayı hatırlamışlar. İşte bunun için futbolcuların sözleşme şartlarını belirlerken çok hassas davranmak zorundasınız. Galatasaray kadrosunda çoğu isim büyük küçük hangi takıma giderse gitsin burada kazandığı parayı kazanamaz. Bir de para, oynadıkça kazan yerine garanti olunca, bir sezon boyunca teknik direktörlere kafa tutmalar, kendi aralarında kavgalar, sonuçta olan Galatasaray'a oldu. Bu işin bir boyutu diğer boyutu da sonuçta futbolcu profesyonel, çalışan yönetenler ceplerinden çıkmadığı için rahat rahat paraları verince, “Bu bana çok yarısını geri alın” der mi? Tabii ki demez. Yöneten futbolcular üzerinde disiplin sağlamak yerine forma imzalatacak, fotoğraf çektirecek kadar düşük profil çizerse, futbolcu kendisine uygun düzen kurup yeniçeri düzeni oluşturmaz mı? Oluşturdu. Futbolcu, sezona başlarken kendi lafıyla iş yapan teknik direktörü buldu, kendisine söz geçiremeyen yöneticiyi buldu, üzerine bir de piyango gibi parayı buldu, olan Galatasaray'a oldu. Osmanlıspor kötü takım değil. Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ve Bursaspor'dan sonra bu takımı da sıradanlaştırıp ayarını bozmuş o da ayrı. Osmanlıspor, kadrosu itibariyle ligin iyi takımlarının arasında yer almasına rağmen Galatasaray, özlenen karakterini ortaya koydu ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Bir sezonda mumla aranan karakter, ayrılık haberleri ile yeniden ortaya çıktı. Futbolun gerçeği Osmanlıspor maçında yüzümüze tokat gibi vurdu: “Futbolcu yönetilmezse, hak ettiğinden fazlasını kazanırsa, başı boş kalırsa zoru görmediği sürece istediği zaman oynar, istediği zaman yatar. Başarı da imkânsızlaşır.”