Başakşehir’den Fenerbahçe’ye transfer çalımı!

Voetbal dergisi, Fenerbahçe’nin de istediği 30 yaşındaki yıldız futbolcu Elia'nın Medipol Başakşehir formasını giyeceğini iddia etti.

Sğper Lig'de ikinci sırada yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Medipol Başakşehir, transferin ilk bombasını patlattı. Turuncu-lacivertliler, Hollanda şampiyonu Feyenoord'un tecrübeli kanat oyuncusu Eljero Elia'yı renklerine bağlayacak. Voetbal International, kırmızı-siyahlı kulüpten ayrılma kararı alan yıldızın gelecek sezon Başakşehir forması giyeceğini duyurdu. Feyenoord’un, sözleşmesi 2018 yılında sona erecek Eljero Elia'nın ayrılma isteğinin ardından bonservisinde kolaylık sağlayacağı hatta ücret talebinde bulunmayacağı belirtiliyor. Kariyerinde Hamburg, Juventus, Werder Bremen ve Southampton gibi takımlarda görev yapan futbolcunun Medipol Başakşehir'i tercih etmesinde Togolu forvet Adebayor'un da rolü olduğu bildirildi.

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Elia, Hollanda Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Feyenoord'da iki sezonda 62 karşılaşmaya çıkıp 18 kez rakip fileleri sarstı.