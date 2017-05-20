Basketbolun geleceği masaya yatırıldı

Türkiye’de ilk kez İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Basketbol Bilimleri Sempozyumu’nun 2. gününde basketbolun önemli isimleri, “basketbolun geleceği”ni konuştular.

Dünyanın dev basketbol kulüpleri ve iş liderlerini bir araya getiren “Uluslararası Basketbol Bilimleri Sempozyumu”nun 2. gününde Milli Takım ve Beşiktaş Basketbol Takımları Antrenörü Ufuk Sarıca, Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı İcra Kurulu Üyesi İbrahim Kutluay, Banvit Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Çataloluk, Galatasaray ve Basketbol Milli Takım Kaptanı Sinan Güler ile Milli Takımlar Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, Spor Spikeri Merve Toy Moderatörlüğünde “Basketbolun Geleceği”ni konuştular.

Milli Takım ve Beşiktaş Basketbol Takımları Antrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa'da basketbolun en prestijli organizasyonu olan THY Euroleague Final Four'un ülkemizde yapılmasının ve belli aralıklarla tekrarlanmasının İstanbul'un prestiji için önemli olduğunu söyledi. Spor kültürümüzün daha yukarılara taşınması gerektiğini belirten Ufuk Sarıca bu noktada en büyük unsurların da bu tip organizasyonlar olduğunu belirterek, ”Bugün basketbolu takip eden bir kitle var zaten, ancak daha da büyük kitlelerin, özellikle de genç kuşakların ufkunu açabilmemiz ve spor kültürünü daha üst seviyeye çıkarabilmemiz için bu tür önemli organizasyonlarda ev sahipliği yapmamız önemli” dedi.

“Basketbol ülkesi olma yolunda ilerliyoruz”

Darüşşafaka Doğuş Basketbol takımı İcra Kurulu Üyesi İbrahim Kutluay ülkemizde basketbol kültürünün oluşabilmesi için uzun bir zaman gerektiğini belirterek, “Biz maalesef futbol kültürü olarak büyüyen bir ülkeyiz ama yeni yeni kulüplerimizin, sponsorlarımızın basketbola yapmış oldukları yatırımlar sayesinde basketbolu seven, takip eden ve basketbol ülkesi olma yolunda ilerleyen bir durumdayız” dedi. Basketbola ne kadar çok yatırım yapılırsa, basketbolu severek ve ilgiyle takip eden kişiler olursa, basketbol ülkesi olma yolunda o kadar hızlı yol alabileceğimizi vurgulayan İbrahim Kutluay sözlerine şöyle devam etti:

“Sürece ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Gerek yatırımlar gerekse aldığımız başarılı sonuçlar buna etki ediyor ama ülke olarak, toplum olarak basketbolun gelişmesi için her bireyin basketbolu sevmesi, basketbol maçına herkesin emek harcaması ve samimi olması gerekiyor.”

“Basketbolu okullara sokmak gerekiyor”

Banvit Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Çataloluk da altyapı oluşturmanın basketbol ülkesi olma yolunda çıkış noktası olduğunu vurgulayarak, “Gençlere yatırım yapmadan kalıcı bir basketbol ülkesi olmaktan bahsetmek çok zor.” dedi. “Bu iş çok emek, çok sabır isteyen bir iş, bunu yıllar içinde rahatlıkla fark edebiliyorsunuz“ diyen Turgay Çataloluk sözlerine şöyle devam etti:

“Bu işin ana noktası bence bu işi okullara sokmak. Çünkü sorumluluğun sadece kulüplere yüklenmesinin çok ağır olduğunu düşünüyorum. Basketbolun kalıcı hale gelebilmesi için gelişmiş ülkelerin yaptıkları gibi daha sistemli bir şekilde, bu işin okullardan başlaması çok önemli”

“Basit değişiklikler enerji ve atletizmi ortaya çıkardı”

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu'da yaptığı konuşmasında değişim ve gelişimin yeniliği de beraberinde getirdiğini belirtti. Basketbol özelinde basit kuralların değiştirilmesinin sağlık üzerinde önemli etkiler yarattığına dikkat çekerek Prof. Dr. Nalbantoğlu bu değişikliklerin basketbolda daha fazla enerji ve atletizmi ortaya çıkardığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlığı üç ana başlıkta topladığımızda; birincisi bizim yapmaya çalıştığımız performansa yönelik işler. performans analizleri ki bütün teknoloji, bilim gelişimi bunu bütün ışıklığıyla bizim önümüze seriyor, verileri bize veriyor. İki; bu performans artırırken risk almamak. Bunu nasıl yapacağız? Yine çok iyi risk analizi ölçümleri teknikleri var. Bunların ölçümleri artık ayrı bir performans bilimleri olarak anılmaya başlandı. Kendi bilimleri içinde aynı zamanda koruyucu hekimlik var. Üçüncüsü de bunlara rağmen yüksek beklenti çok fazla. Şu anda kaçınılmaz sakatlıklar olmaya başlıyor ve bunun bir tedavi aşaması var. Bu, üçüncü aşamasını oluşturuyor tedavide de sahaya döndürecek temel yöntemler. Yani oyuncuya ve oyuncunun uğraştığı dala yönelik tedavi planlamaları oluşturuyor.“

“Ulaşılabilir hedefler koymalı”

Basketbolun geleceğinin konuşulduğu toplantıda, “Artık NBA yerine Avrupa'da oynamayı hedefleyen gençler mi yetiştireceğiz?” sorusuna Galatasaray ve Basketbol Milli Takım Kaptanı Sinan Güler de şöyle yanıt verdi:

“Çocukken hepimiz kendimize belirli hedefler koyduk. Ancak ilerleyen yıllarda gerçeklerle karşılaşınca örnekler ve hedefler de değişebiliyor. NBA her zaman için daha istenen noktada duracaktır ama onlar kolay olunmuyor. Bu nedenle hedefleri koyarken basamak basamak ilerlemeye ve ulaşılabilir olmasına dikkat etmek gerekiyor. Ancak benim için Euroleague hem güzel bir basketbol ortaya koyuyor, hem çekişmesi daha heyecan verici.”