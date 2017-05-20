Beşiktaş – Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kalan 3 haftayı kayıpsız geçerse Başakşehir’e bakmadan üçüncü yıldızı takacak olan Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde ligde yenemediği tek takım karşısında bu talihsizliğine son vermeye kesin kararlı... Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de amansız takipçisi Başakşehir'in 2 puan önünde son 3 haftaya 68 puanla lider giren Beşiktaş, üst üste ikinci şampiyonluk umudunun geri sayımında bugün Kasımpaşa ile Vodafone Arena'da karşılaşacak. Üçte üç yaparsa üçüncü yıldızını kesin takacak olan Kara Kartal, 32. haftadaki Paşa virajını evinde kayıpsız geçip yarın zorlu Trabzon deplasmanına çıkacak Başakşehir'i geçen hafta kendisinin Bursa'da yaşadığı psikolojik baskıya da sokmak istiyor. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Kasımpaşa maçını hakem Serkan Çınar yönetecek.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın, ligde yenemediği tek takımın Kasımpaşa olması mücadeleyi daha özel kılıyor. Geçen sezon ilk maçta evinde 3-3 berabere kaldığı lacivert-beyazlılara ikinci yarıda 2-1 mağlup olan Kartal, bu sezon ise deplasmanda 2-1 kaybetti. Final haftalarında önüne geleni devirmeye kesin kararlı siyah-beyazlılar, kupada Konya'dan elenip dönen yorgun ve moralsiz rakibini yenip, lig zaferi yolundaki kritik engeli, bu olumsuz seriyi değiştirip aşmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş – Kasımpaşa maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Aboubakar

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Bozhikov, Abdullah, Sadiku, Castro, Guanca, Tunay, Adem