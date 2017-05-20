Bilge Çingigiray Aydın’dan dünya rekoru

Milli sporcu Bilge Çingigiray Aydın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sualtı Sportif Guinness Dünya Rekorunu 67.16 metre ile kırdı.

Bodrum'da özel bir kolejin olimpik havuzda Guinness Dünya Rekorunu kitabına ismini yazdırmak için su altında tek nefeste en uzun yürüyen kadın rekorunu 67.16 metre ile milli sporcu Bilge Çingigiray Aydın kırdı. Hakemlerin gözetiminde, özel kameralar da canlı olarak izlenen rekor denemesini 27 metre daha fazla yürüyerek tek nefeste su altında en uzun mesafe yürüyen kadın rekorunu kırdı. Normalde 40 metre olan rekoru tek nefeste geçen Aydın, havuzda 27 metre daha yürüyerek hedefinin erkeklerin rekoru olduğunu açıkladı. Beline taktığı ağırlıklarla havuz dibinde yürüyen Aydın izlemeye gelen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Rekoru kırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli sporcu Aydın, rekoru kırdığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek bundan sonraki hedefinin erkeklerin rekorunu kırmak olduğunu açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise gözyaşlarını tutamadığını böyle sportif faaliyetlerin Türkiye için yararlı olacağını söyledi.

Öte yandan Aydın rekoru kırdıktan sonra 2,5 yaşındaki oğlu Doruk ile beraber havuza girdi. Heyecanını oğlu ile paylaşan milli sporcu bir süre oğlu ile havuzda vakit geçirdikten sonra ödül töreni için okulun konferans salonuna geçti.