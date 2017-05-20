Enes Kanter Romanya’da polis tarafından alıkoyuldu!

NBA'de forma giyen ünlü basketbolcu Enes Kanter'in Romanya'da polis tarafından alıkoyulduğu ifade edildi.

NBA’de basketbol yaşamını sürdüren Enes Kanter, Romanya’ya büyük şok yaşadı. Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Romanya’da polis tarafından alıkoyulduğunu açıkladı. Pasaportu iptal edildiği ifade edilen Kanter, Romanya’da polis tarafından tutuluyor.

FETÖ elebaşısı olan Fethullah Gülen’e olan yakınlığını gizlemeyen Kanter’in sosyal medya mesajları Türkiye’de yasaklı olduğundan görülemiyor. Enes Kanter’in Türkiye pasaportunun iptal edildiği için polis tarafından alıkoyulduğu haberleri sosyal medyada yankılanıyor.

FETÖCÜ Enes Kanter sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı videoda Romanya’da bulunduğunu ifade ederek, “Burada Türkiye tarafından pasaportumun iptal edildiğini söylediler. 4 saattir beni burada iki polis tarafından tutuyorlar.” ifadelerini kullandı. Kanter pasaportunun iptal edilme gerekçesi olarak “politik görüşlerinin” etkisi olduğunu ifade etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sözler sarf etti.

BABASI EVLATLIKTAN REDDETTİ, SOYADINI ‘GÜLEN’ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Enes Kanter, son olarak akademisyen babası Prof. Dr. Mehmet KANTER ile arasında geçen olay ile gündeme geldi. KHK ile görevinden ihraç edilen Mehmet KANTER, FETÖ ile bir ilişkisi bulunmadığını ve oğluna açık çağrıda bulunarak evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Enes Kanter, Twitter’da soyadını ‘Gülen’ olarak değiştirmişti.

Kanter sosyal medyadan havalimanında bu fotoğrafı paylaştı: