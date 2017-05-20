Euroleague Fanzone’da keyifli dakikalar

Euroleague Final Four Fanzone alanında çok anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yıldız basketbolcular, Özel Olimpiyatlar’da mücadele eden basketbolcularla bir araya geldi ve basketbol oynadı.

İstanbul Bakırköy'de bulunan Marmara Forum AVM'de kurulan Euroleague Fanzone, çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe'den Ahmet Düverioğlu, Olympiakos'tan Kostas Papanikolau, Nikola Milutinov, Real Madrid'den Othello Hunter ve CSKA Moskova'dan da Kyle Hines, Özel Olimpiyatlar'da mücadele eden basketbolcularla birlikte parkeye çıktı. Atış oyunlarının ardından tek potada yapılan maç, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Her bir basketbolcu, bir takıma dahil oldu ve maç yapıldı.

Düverioğlu: Umarım bu etkinlikler devam eder

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Düverioğlu, “Çocuklarla baya güzel bir maç oldu. Çok eğlenceli geçti bizim adımıza. Onlarla birlikte böyle bir etkinlikte yer almak çok önemli. Onları mutlu etmek güzel. Biz de çok eğlendik. Bence bunun gibi etkinliklerin devamının gelmesi gerekiyor. Bugün benim takımım özellikle üç sayılık atışlarda baya iyiydi. Galiba biz kazandık maçı. Tekrar dediğim gibi umarım bu tarz etkinlikler devam eder” diye konuştu.

Taraftarlar kupayla coştular

Fenerbahçe'den Luigi Datone, Real Madrid'den Anthony Rahdolph ve Olympiakos'tan Vangelis Mantzaris de Adidas'ın düzenlediği etkinlikte taraftarlara imza dağıttılar. Mağazanın önünde yoğun bir kuyruk oluşurken, basketbolseverler, ellerindeki forma, bayrak ve posterleri basketbolculara imzalattı. İmza gününün ardından Euroleague Kupası, Fanzone alanına çıkarıldı. Taraftarlar, kupayı kaldırarak Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı.