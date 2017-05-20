Fenerbahçe – Olympiakos maçı şifresiz

Euroleague Final Four'da Real Madrid'i yenen Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı final maçı şifresiz yayınlanacak.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen Euroleague Final Four’da Real Madrid’i eleyerek destan yazmaya sadece bir adım uzakta olan Fenerbahçe, 21 Mayıs Pazar günü finalde Olympiakos ile karşılaşacak. Saat 21:00’de oynanacak mücadele TRT 1’den canlı olarak ekrana gelecek. Organizasyonun üçüncülük maçında Real Madrid ile CSKA Moskova 21 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma da TRT 1’de canlı olarak izlenebilecek. Aynı maçları Bein Spors kanalı da şifresiz ve canlı olarak ekranlara getirecek.