Fenerbahçe yedi isimle yollarını ayırıyor

Kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Fenerbahçe, Emenike, Wiel, Neustadter, Stoch ve Van Persie’yle yollarını ayıracak, kiralık olan Karavaiev ile Fabiano için de girişim yapmayacak.

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda kadroda büyük bir revizyona gidecek. Bu sezonki başarısızlığın en büyük sorumlusunun futbolcular olduğunu düşünen yönetim, özellikle yabancıların büyük bir bölümüyle yollarını ayıracak. Emenike, Wiel, Neustadter, Stoch ve Van Persie'yle yollarını kesin olarak ayıracak olan yönetim, kiralık isimler Karavaiev ile Fabiano için de girişimde bulunmayacak. Sarı-lacivertliler, ekonomik şartları zorlayarak baştan aşağı yeni bir takım kurma konusunda karar aldı. Fernandao ve Kjaer, iyi bir bonservis bedeliyle teklif gelmesi durumunda satılacak. Kiralık olan Sow ve Lens'in durumu ise belirsiz. Kanarya, bu iki oyuncuyu da kiralık olarak yeniden kadroda tutmayı hedefliyor. Aatif konusundaki son kararı ise yeni teknik heyet verecek.

Harun Tekin`den Fenerbahçe iddialarına cevap Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi. Milli kaleci, kendisine gelen bir şeyin olmadığını belirterek, yeşil-beyazlı kulüp ile 3 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğunu hatırlattı. İlgili Haberi Oku

SÖZLEŞME RESTİ

Fenerbahçe yönetiminden futbolculara, yeni sözleşme resti geldi. Sarı-lacivertliler, kontratı sona eren Hasan Ali ve Volkan Demirel ile yaptığı görüşmelerde kendi belirledikleri ücreti önerdi ve bu rakamları kabul etmeyen kim olursa olsun yolları ayırma kararı aldıklarını iletti.