Ligden düşen Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’dan ilk açıklama

Lige veda eden Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı ilk açıklamada takımının ligde kalacak inanca sahip olmadığını yineledi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda yenilerek Süper Lig’e veda eden Gaziantepspor’da büyük üzüntü hakim… Tam 27 yıl sonra 1. lige veda eden Gaziantepspor’un Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcu, camia ve şehrin ligde kalma inancı olmadığı için Süper Lig’den düştüklerini söyledi.

Çaykur Rizespor 2-0 Gaziantepspor / Maç özeti Deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenilen Gaziantepspor, Adanaspor'dan sonra ligden düşen ikinci takım oldu. Gözünü Antalyaspor - Bursaspor maçına çeviren Karadeniz ekibi ise ligde kalma umutlarını sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Uzun süredir benzer açıklamalara imza atan Bülent Uygun, son yaşanan sıkıntılar ile birlikte ligde kalmalarını zorlaştığını da belirterek şunları söyledi:

“Gaziantepspor camiası olarak 27. yıl sonra düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu duruma geldik. Buraya inanarak gelmiştim. Üç kez düşme durumuna gelmişken ayağa kalkmıştık. Ancak oyuncularım, camia ve şehir olarak bu gücü kendimizde bulamadık. Bunu ancak taraftarınız ve şehrin ileri gelenleri ile başarabilirsiniz. Biz bu enerjiyi yaratamadık. Sorumluluklarını alması gerekenler sorumluluklarını almalı. Geldiğim günden bu yana gençleri kazanmak ve sonuç almak için çalıştık. Ancak ligde kalmayı başaramadık.”