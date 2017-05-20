Hamit Altıntop geri dönüyor

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, aslen Malatyalı olan Hamit'e teklifini sundu. Devre arasında Galatasaray'dan ayrılan ve Almanya'nın Darmstadt kulübüne giden 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Bundesliga'dan düştü. Vatan’da yer alan habere göre Bonservisi elinde olan Hamit Altıntop'u ikna etmek için Başkan Adil Gevrek yoğun çaba sarf ediyor.
Hamit Altıntop Bundesliga'da yarım sezonda 15 maçta forma giyerken, oldukça istikrarlı bir performans sergiledi.