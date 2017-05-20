Hamit Altıntop geri dönüyor

11 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop’un peşinde...

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, aslen Malatyalı olan Hamit'e teklifini sundu. Devre arasında Galatasaray'dan ayrılan ve Almanya'nın Darmstadt kulübüne giden 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Bundesliga'dan düştü. Vatan’da yer alan habere göre Bonservisi elinde olan Hamit Altıntop'u ikna etmek için Başkan Adil Gevrek yoğun çaba sarf ediyor.

Hamit Altıntop kıymete bindi Galatasaray'daki performansı eleştirilen ve takımdan ayrılan Hamit Altıntop, Bundesliga'da Darmstadt formasıyla takımda büyük rol oynuyor. İlgili Haberi Oku

Hamit Altıntop Bundesliga'da yarım sezonda 15 maçta forma giyerken, oldukça istikrarlı bir performans sergiledi.