İlle de Mario Mandzukic

Aboıubakar’ı 10 milyon Euro'luk yüksek opsiyonu nedeniyle sezon sonu Porto'ya geri göndermesi beklenen Beşiktaş, transferde öncelikle golcü arıyor. Juventus'un ünlü forveti Mario Mandzukic ise uzun süredir siyah- beyazlıların listesinde bir numaradaki yerini koruyor. Hırvat milli yıldızdan Matej Mitrovic'i de temsil eden menajeri aracılığıyla devre arasında olumlu geri dönüş alan Beşiktaş, Juventus Teknik Direktörü Allegri'nin Şampiyonlar Ligi finalinin ardından vereceği rapora kilitlendi. Serie A devinin İtalyan çalıştırıcısı, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mandzukic'in kiralanmasına onay verirse, taraftarı ayağa kaldıracak bu transfer hiç vakit kaybetmeden bitirilecek.
2015'te Atletico Madrid'den 19 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutan 30 yaşındaki gol makinesi, genelde kanatlarda forma şansı bulduğu bu sezon 32 İtaly Serie A, 10 Şampiyonlar Ligi ve 4 İtalya Kupası olmak üzere toplam 46 resmi karşılaşmada 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.