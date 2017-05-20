İşte Fenerbahçe’nin şampiyon olması halinde alacağı para…

Fenerbahçe'nin finale yükseldiği Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan ve sıralamanın geri kalanını oluşturan takımların alacağı ödüller, futbola göre oldukça düşük.

Real Madrid’in farklı yenerek Euroleague Final Four’da finale yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk maçında Yunan Olympiakos takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe, bu maçı kazanırsa hem tarhie geçmiş olacak hem de belirlenen para ödülünün sahibi olacak. Futbola göre oldukça düşük olan 2017 yılındaki ödül sistemine göre Euroleague şampiyonu 1 milyon Euro, ikinci 500, üçüncü 350, dördüncü takım ise 150 bin Euro kazanıyor.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz Euroleague Final Four'da Real Madrid'i yenen Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı final maçı şifresiz yayınlanacak. İlgili Haberi Oku

Şampiyonlar Ligi’nde ise katılım, puan başına ve tur atlanması halinde alınan paranın dışında şampiyon ve ikinci takıma adeta küçük bir servet dağıtılıyor. Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan ama kaybeden takım 10.5 milyon Euro, şampiyon takım ise 15 milyon Euro daha kazanıyor. UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takım ise hem 6.5 milyon Euro’luk bir gelir elde ediyor, hem de bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde ediyor. İkinci olan takım ise 3.5 milyon Euro’yu kasasına koyuyor.