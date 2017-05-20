Kayserispor 1-1 Adanaspor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Ligde kalmayı garantilen sarı-kırmızılı takım 34. dakikada Samba Sow ile 1-0 öne geçerken, Adanaspor’un beraberlik golü 81. dakikada Renan’ın şık frikiğiyle geldi.
Bu sonuçla Kayserispor 37 puana yükselirken, son sıradaki Adanaspor da 25 puanla haftayı tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Deniz Türüç'ün açtığı ortada topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
20. dakikada gelişen Cem Özdemir'in serbest vuruşunda ceza sahası içinde Bekir Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Deniz Türüç'ün köşe atışında topa yükselen Sow'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0