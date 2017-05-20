Mario Gomez play-out oynayacak!

Geçen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılan ve siyah-beyazlıları üzen Mario Gomez, bu sezon Wolfsburg formasıyla ligde kalmak için play-out oynayacak!

Almanya Bundesliga’nın son haftasında büyük heyecan yaşandı! Şampiyon Bayern Münih’te Xabi Alonso ile Lahm futbola veda ederken, Köln 25 yıl sonra Avrupa vizesini kaptı. Ligin alt sırasında ise Hamburg, Wolfsburg’u 2-1 yenerek rakibini play-out maçlarına gönderdi!

Geçen sezon Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük payı olan ve siyah-beyazlı taraftarları ayrılığıyla çok üzen Mario Gomez, büyük başarılar için gittiği Wolfsburg’ta büyük şok yaşadı.

Hamburg karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 88’de yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılan Wolfsburg, 37 puanla Mainz’ı averaj olarak altında kalınca 16. sırada sezonu tamamladı. Gomez’in takımı ligde kalmak için Bundesliga 2’nin 3. sıradaki Braunschweig ile iki maç üzerinden karşılaşacak.

DORTMUND DİREKT DEVLER LİGİ’NDE

Dortmund, Hoffenheim ile yarıştığı Şampiyonlar Ligi direkt biletinde mutlu sona ulaştı.

Bremen karşısında iki kez geriye düşen Dortmund, 75’te Reus’un penaltısı, 89’da ise Aubameyang’ın penaltısıyla sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılmayı başardı ve sezonu 64 puanla 3. sırada tamamladı. Masal gibi bir sezon yaşayan Hoffenheim ise 62 puanla 4. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi elemelerine kaldı.

KÖLN İLE HERTHA BERLIN AVRUPA LİGİ’NDE

Mainz’ı 2-0 yenen Köln ise sezonu 49 puanla 6. sırada tamamlayarak 25 yıl sonra Avrupa vizesini kaptı.

Hertha Berlin ise Tayfun Korkut ile son maçına çıkan Leverkusen’e sahasında 6-2 yenilerek sezonu tatsız kapattı.

Bundesliga’ya Ingolstadt ile Darmstadt veda eden takımlar oldu.