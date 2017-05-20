Mesut Bakkal: Kayserispor’un ligde patent alması gerekiyor

Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Kayserispor’un ligde patent alması gerekiyor” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, pozisyon üreten bir maç oynadıklarını söyledi. Bakkal, “3-4 tane net pozisyonumuz var. Özellikle ilk devre oyunun tüm hakimiyeti bizdeydi. Bunları atmamız gerekiyordu. 2-3'ü bulmamız lazım. Bulamadığımız zaman yenilen 1 gol var. Son dakikalarda yine net bir pozisyonumuz vardı. Net pozisyonlara girmek önemli. Geldiğimde günden beri 3 galibiyet 1 beraberlik aldık” dedi.

Bakkal, “Kayserispor'un ligde patent alması gerekiyor. Bu benim için çok daha önemlidir. Mağlup olmadan devam ediyoruz. 3 maçın ötesinde tekrar pozisyon üretmek bir takımımız vardı. Bu benim için sevindirici. Gönül isterdi ki farklı yenelim. Adanaspor'da kümeden düştükleri garanti olmasına rağmen iyi maç oynadı. Tebrik ediyorum” şekline konuştu.