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20 Mayıs 2017 16:04
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1 - 1
ADANASPOR
MAÇ ÖZETİ
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Mesut Bakkal: Kayserispor’un ligde patent alması gerekiyor

Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Kayserispor’un ligde patent alması gerekiyor” dedi.
19:1620 Mayıs 2017
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Mesut Bakkal: Kayserispor’un ligde patent alması gerekiyor

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, pozisyon üreten bir maç oynadıklarını söyledi. Bakkal, “3-4 tane net pozisyonumuz var. Özellikle ilk devre oyunun tüm hakimiyeti bizdeydi. Bunları atmamız gerekiyordu. 2-3'ü bulmamız lazım. Bulamadığımız zaman yenilen 1 gol var. Son dakikalarda yine net bir pozisyonumuz vardı. Net pozisyonlara girmek önemli. Geldiğimde günden beri 3 galibiyet 1 beraberlik aldık” dedi.

Bakkal, “Kayserispor'un ligde patent alması gerekiyor. Bu benim için çok daha önemlidir. Mağlup olmadan devam ediyoruz. 3 maçın ötesinde tekrar pozisyon üretmek bir takımımız vardı. Bu benim için sevindirici. Gönül isterdi ki farklı yenelim. Adanaspor'da kümeden düştükleri garanti olmasına rağmen iyi maç oynadı. Tebrik ediyorum” şekline konuştu.

Etiketler
kayserispor mesut bakkal spor toto süper lig
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