Muharrem Usta: Şike konusu kapanmıştır

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, bugünkü olağanüstü zor şartlara gelmelerinin en önemli nedenlerinin başında mevcut tüzüğün olduğuna inandığını belirterek, kulübü zarara uğratan yönetimlerin zararı mal varlıklarından karşılanması için yeni tüzüğe madde koyulması yönünde öneride bulunduklarını söyledi. Usta ayrıca FIFA'ya yapacakları başvuru hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor Olağan Divan Kurulu Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, divan üyeleri, eski başkanlar ve yöneticiler katıldı.

Sürmen: “Futbol yasası çıkmalıdır”

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 50 yılda şampiyonluk söyleminden uzaklaşılmaması gerektiğini belirterek, “50. yılda şampiyonluk söylemi ile seçim kazanan yönetimin bu söyleminden uzaklaşması düşünülemez. Uzun zamandır tüzük tartışmaları yapılıyor. Tüzük tadilat komisyonu oluşturmuştuk. 29 maddeyi gerçekleştirmiştik sonra gelen taleple durdurmuştuk. Biz 29 maddeyi başkana gönderdik. Başkan bundan sonra Tüzük tadilatını kuracakları komisyonla yapmak istediklerini ve bizim de 2 kişi vermemizi istediler. Bunları ben seçemem, komisyondan biz gideriz diyen olursa kabul ederim. Tüzük tadilat komisyonumuzun yaptığı maddelerde çok fazla değişiklik olmaması başarılarını gösteriyor. Hiçbir kurula müdahalede bulunmadık ama yetkimiz doğrultusunda uyarılarda bulunduk. Türk futbolundaki şirketleşmeye uygun dernek tüzüklerinin yapılmaması, denetlemelerin imkansız olması kötü durumları beraberinde getirmektedir. Türk futbolunun birinci sorunu olan gelirlerle bağdaşmayan aşırı borçlanmanın önüne geçmek için acil önlemler alınmalıdır. Futbol kulüplerinin yeni bir futbol yasası ile yeniden yönetilmesi gerekmektedir. Futbol yasasının neden çıkmadığını bilemiyoruz ama kulüp başkanlarının bunu neden istemediklerini tahmin edebiliyoruz. Türk futbolunun yıllardır saklanan ve artık kokuşan mali sorumluluklarının çözümüne yardımcı olunuz. Futbolu kötü duruma düşüren futbol adamlarından kurtarınız” dedi.

Muharrem Usta: “Mevcut Tüzük çok ilkel”

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor tüzüğünün çok ilkel bir tüzük olduğunu Trabzonspor’u taşıyamadığını, dar geldiğini önünü tıkadığını belirterek, “Bugünkü olağanüstü zor şartlara gelmemizi en önemli nedeninin o tüzük olduğuna inanıyorum. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulundan, tüzükle ilgili gelen maddelerin neredeyse tamamına evet dedik. Kongre tarihinin değişimiyle ilgili bir önerimiz oldu. Mayıs ayında sezon bitiyor ama biz kongrelerimizi aralık ayında yapıyoruz. Yeni bir takım kuruluyor, yeni bir takım kuruluyor. Harcamalar yapılıyor. En geç 10 Temmuz’da kongre yapmamız daha doğru olur. Çünkü gelen yönetimlerin ne yapacağına karar versin ve önceki yönetimin yaptıklarıyla kalmasın. Bunun doğru zamanı sezonun bittiği zamandır” ifadelerini kullandı

“Kulübün bu hale gelmesinin temel nedeni ekonomik olarak iyi yönetilmemesidir”

Kulübün bu hale gelmesinin temel nedenlerinin başında ekonomik olarak kötü yönetilmesi olduğunu belirten Usta, “Yeni tüzükte Trabzonspor Derneği ve bağlı tüm şirketlerin denetlenmesi maddesini koyacağız. Camia olarak kulübü bu hale getirdik. Senelik kur farkından kaynaklı 60 milyon ve faizden kaynaklı 60 milyon TL olmak üzeri 120 milyon hiç bir şey yapmazsanız gideriniz var. Geliri ise geldiğimiz zaman 90 milyondu, görevde bulunduğumuz sürede 190 milyon TL’yi buldu. Bu rakam 190 milyon TL’yi bulsa da yine olmuyor. Kurtarmıyor. Onun için diyoruz ki borcun yıllık gelirinin 2.5 katını aşamaz. Sonra 2 katını sonra 1.5 katını aşamaz. Eğer buna uyum sağlarsan faiz ve kur farkından kaybın 20 milyon TL olur” şeklinde konuştu.

“Zarar yöneticilerin mal varlıklarından karşılanacak”

Usta, “Trabzonspor’a aday olacakların bu tüzükteki bu maddelere uyacağını, bu maddeleri aşan miktardan, başkanla birlikte yönetime girenlerin sorumlu olacağını, bağımsız denetleme kurullarının raporlarından ortaya çıkacak raporlara tabii olacağını seçime katılmadan önce noterden evraklarını getirmeleri ve ondan sonra seçime girmelerini tüzüğe koydurmak için önerimiz var. Yeter çünkü bizde bunun altından kalkamıyoruz artık. Trabzonspor tarihinin en önemli gelirlerini elde etmesine rağmen gelir 190 Milyon TL’ye çıkmış. Kur farkı, amortisman ve faiz zararları 135 milyon TL, bunu bu hale biz getirdik. Bu kulüp böyle yaşayamaz” dedi.

“50. yıl baskısını iyi yöneteceğiz”

Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizi kimse tuzağa düşürmeye çalışmasın ve endişe etmesin biz 50. yıl baskısını iyi yöneteceğiz. Geçtiğimiz sezon biz küme düşme hattından mücadele ettik. Zor şartlardan geçtik. O yaşadıklarımız. Bu başarısızlığın ve kötü gidişin nedeni ekonomik olarak o kulübün mahvedilmesi ve o kötü hale düşmesi. 54 tane daha haciz var kapıda. Ekonomiyi düzgün bir hale getirmeden hayatta biz düzlüğe çıkamayacağız. Gelecek olanlar bundan sonra bu kriterler doğrultusunda görevlere talip olsunlar. Divan Kurulunun önerdiği 28 maddenin 27.5’e tamam diyen bir yönetimiz. Bunu anlayalım. Bu tüzüğün içinde Trabzonspor’u sonuna kadar ilgilendiren en önemli konu mali konulardır. Sadece mali konuları bana bırakın, ben orayı yönetim, gerisini nasıl istiyorsanız öyle yapım. Bunun için size söz veriyorum. Maddi konular hariç tüzükte önerilen diğer maddeler Trabzonspor’un geleceğini kurtarmaz. Maddi konular benim hassas olduğum konular, geri kalanlara altına imza atarım.”

“Şike konusu kapanmıştır. FIFA’ya TFF’ye müdahale etmesi için gidiyoruz”

Usta, şike konusunda ise, “Şike var mıdır yok mudur konusu CAS’taki konumuz değildir. FIFA’da bunun için gitmiyoruz. Şike konusu kapanmıştır. 2010-11 sezonunda hem UEFA hem CAS şike yapıldığını ve bunun asla değişmeyeceğini kesin bir karara bağladı. Türkiye’de şike olmuş mudur olmamış mıdır diye bir konusu yok. Biz CAS bunun için gitmedik. Biz UEFA’nın ve CAS’ın şike vardır diye tescillemiş olduğu o sezonlar ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fenerbahçe’ye yaptırım uygulamaması nedeniyle UEFA gel TFF müdahale et diye gittik. O da dedi ki yetkim yok. Şike yoktur demedi. CAS’da var diyor UEFA da var diyor. TFF’yi müdahale yetkim yok diyor. CAS’dan da aynısı yanıt geldi. Biz bu gelişmelerin ardından bunu FIFA’la getiriyoruz. Şike var mı yok mu diye gitmiyoruz. O konu kapandı gitti. Mademki UEFA ve CAS Türkiye’de şike vardır dedi. Gereğini Türkiye Futbol Federasyonuna yaptır diye FIFA’ya gidiyoruz. İsviçre Federal Mahkemesine ve FIFA’ya birlikte gideceğiz. FIFA’ya TFF’ye müdahale et. Türkiye’de şikenin gereği yapılmamıştır diye gidiyoruz. Ben futbol kamuoyundan bu ikisinin doğru algılanmasını bekliyorum. Şu anki mücadele Türkiye Futbol Federasyonuna müdahale et mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un borcu 674 Milyon 622 Bin TL

Denetleme kurulu tarafında ise Trabzonspor’un borcu 674 Milyon 622 Bin TL olarak açıklandı.