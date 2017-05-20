Nikola Kalinic: Olympiakos hiç favori olmuyor ama…

Fenerbahçe'nin Real Madrid'i 84-75 mağlup ettiği maçta hem hücumda hem de savunmada harika bir iş çıkartan Nikola Kalinic, maçın ardından finalde karşılaşacakları Olympiakos maçı hakkında konuştu.

Fenerbahçe’nin Real Madrid’i 84-75 mağlup ettiği maçta hem hücumda hem de savunmada harika bir iş çıkartan Nikola Kalinic, maçın ardından finalde karşılaşacakları Olympiakos maçı hakkında konuştu.

Kalinic’in sözleri şöyle;

“Çok iyi oynadık. Odaklanmış bir şekilde başladık. Real Madrid, savunmamız karşısında odaklanmasını kaybetti. Çok iyi olmak zorundayız. Daha güçlü, daha hızlı, kısaca elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışmalıyız.”

“Olympiakos maçında fiziksel olarak çok güçlü olmak zorundayız. Bir kez daha şampiyon bir takımın nasıl olması gerektiğini gösterdiler. Her zaman dışarıdan gelip kazanıyorlar. Hiç favori olmuyorlar ama kazanıyorlar. O maçta çok dikkatli olmalıyız.”