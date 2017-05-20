Obradovic zaferi böyle değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Obradovic, Real Madrid galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague Final Four ilk maçında karşılaştıkları Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir maç oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirten Obradovic, Olympiakos'u da değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Obradovic, “Çok iyi hissediyorum. Çok iyi bir maç oynadık. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum, çok güzel destek verdiler. Sonuçta her şey parkelerin üzerinde oluyor. Real Madrid çok iyi ve tecrübeli bir takım. Biz bu maçı başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Müthiş bir takıma karşı oynadık. Uzun süre onları 4 asistte tuttuk. Euroleague'in en fazla asist yapan takımı. Bunun sebebi bizim savunmamızdı. Biz son bölümde biraz vites düşürdük ve ritmi kaybettik. Pas vermemeye topu paylaşmamaya başladık. Real Madrid her zaman geri gelebilir” dedi. Sinan Erdem`de ünlüler geçidi HY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe'nin Real Madrid ile karşılaştığı maçı önemli isimler de takip etti. İlgili Haberi Oku

Ekpe Udoh ve Nikola Kalinic'in performansını da değerlendiren Zeljko Obradovic, “Basketbol öyle bir spor ki paylaşmak isteyenler olduğu zaman her şey kolaylaşıyor. Ekpe de paylaşmayı seven bir oyuncu. Kalinic de müthiş oynadı. 6 sayı, 6 ribaund, 4 top çalma” ifadelerini kullandı.

Son olarak finaldeki rakibimiz Olympiakos'la ilgili konuşan Obradovic, “Olympiakos çok iyi bir takım. Her zaman maçın içinde kalmayı başaran bir takım. Çok tecrübeli oyuncuları var. Burada taraftarı da var” diyerek sözlerini noktaladı.