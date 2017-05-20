Oğuzhan: Biz şampiyonluk tecrübesine sahibiz

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, 4-1'lik Kasımpaşa galibiyetini yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasını 3 puanla kapatarak şampiyonluk için sadece 2 galibiyete ihtiyacı olan Beşiktaş’ta kaptan Oğuzhan Özyakup, açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“İki takım da hızlı başladı maça. Golde pasif kaldık. Maç boyunca oyunu domine ettik. Kazanmaya mecburuz. İyi bir maç oldu. Oyun tarzımız belli. Her zaman farkı arttırmak isteriz. Artık bu maçı geride bırakıp Pazartesi günü Gaziantepspor maçına odaklanmamız gerekiyor.

Aboubakar ile Cenk iyi forvetler. Hem oynayan hem de oynatan forvetler. İkisinde de çok verim alıyoruz.

Biz şampiyonluk tecrübesine sahibiz. Rahat oynadık. Keyfini çıkarmamız gerekiyor ama hafta başı önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor.”