Printezis’ten Spanoulis’e övgü

Olympiakos’un yıldız basketbolcu Yorgo Printezis, Fenerbahçe maçına odaklandıklarını söylerken takım arkadaşı Spanoulis'e övgü yağdırdı.

THY Euroleague Final-Four'un finalinde Fenerbahçe ile mücadele edecek Olympiakos'ta yıldız basketbolcu Yorgo Printezis, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sfairopoulos: Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe'nin sezonun en iyi formunda olduğunu söyleyerek, “Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız” dedi. İlgili Haberi Oku

Final oynayacakları için çok gururlu oldukları söyleyen Yunan oyuncu, “Euroelague'de çok zor bir zaman geçirdik ve başarılı ile finale geldik. Dün zor bir maç kazandık. Herkesi kutluyorum. Fenerbahçe maçına odaklandık. Başarılı olmayı ümit ediyorum. Spanoulis çok iyi bir oyuncu. Onu tutmak çok zor. Takım için çok iyi bir lider” diye konuştu.