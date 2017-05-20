Rıza Çalımbay: Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Bursaspor’u 2-1 yenen Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum” dedi.

32. haftada sahasında Bursaspor'u Eto'o'nun attığı 2 golle mağlup eden Antalyaspor, puanını 52'ye çıkartarak maç fazlasıyla ligde 5. sıraya yükseldi. Bursaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Antalyaspor açısından ne zaman küme düşülecek denilirken, şimdi Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum. Sezonu güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

“Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum”

Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli hocası, “Her şeyden önce iyi bir galibiyet aldık. Maçı kazanmamız gerekiyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Bizi iyi bir takımın beklediğini biliyorduk. Beşiktaş maçında bunu gördük. 2 hafta önceki takım değildi. Tabi ki; en büyük sıkıntıyı forvet konusunda yaşadık. Cezalı arkadaşlarımız olsaydı daha farklı olurdu. Takımı tebrik ediyorum. Buraya geldiğimizden beri gösterdiğimiz istikrardan dolayı tekrar takımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Çalımbay oyundan aldığında yedek kulübesinde tepki gösteren Motta için ise, “Motta ile yollarımız ayrıldı. Bizimle alakası yok. Ben çok istiyordum kalmasını ama ailesinden uzakta kalmak istemiyor. Bizde son maçlarını oynuyor” dedi.