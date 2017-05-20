Şenol Güneş, Beşiktaş’la ilk kez…

Kasımpaşa karşısında 4-1’lik galibiyete uzanan Beşiktaş, Şenol Güneş’in takımın başında olduğu son 2 sezonda lacivert-beyazlı rakibi karşısında ilk kez kazandı.

Vodafone Arena'da Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli geçen Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında son 2 sezonda ilk kaz kazandı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından 2 sezon boyunca ligde Kasımpaşa dışındaki bütün rakiplerini en az 1 maçta yenmeyi başaran Beşiktaş, Kasımpaşa'şa karşı ise üstünlük kuramamıştı. Şenol Güneş'in ekibi, lacivert-beyazlı rakibini taraftarı önünde mağlup ederek son 2 sezonda ligdeki bütün takımlara karşı en az 1 kez kazanmayı başardı.