Şenol Güneş: Daha iyi olabilirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyete rağmen rehavete yer bırakmıyor. Deneyimli teknik adam 4-1'den sonra takımın düştüğünü ve bunun olmaması gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 4 – 1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Rakibimiz takım savunmasını iyi yapan, hızlı çıkabilen bir takım. Zor olacağını bekliyorduk. Oyuna iyi başladık golü de bulduk. Arkasından taçta, 8 oyuncu arasından golü yedik. Çok pozisyon bulduk, tamamıyla oyuna hakimdik. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum, taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. 4-1’den sonra oyundan kopmalar oldu. Rakibe daha çok gelme şansı verdik, bunlar eksiklerimizdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama son bölümdeki yanlışlarını da düzeltmelerini bekliyorum” dedi.

“SAHAYA ÇIKAN FUTBOLCU MESLEĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMALI”

Kendisinin farklı beklentileri olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Beşiktaş, sahaya çıktığı zaman daha fazla pozisyon üreten, gol atan takım olmalı. Bazen iyi oynamak yetmeyebilir. Başakşehir ve Karabükspor maçlarında olumsuz futbol vardı. Ama daha sonraki maçlarda ve daha sonraki maçlarda iyi oynadık ama puan kaybettik. Daha iyi oynayan, daha çok pozisyon bulanın kazanma şansının yüksek olduğu bir oyundur futbol. Sahaya çıkan futbolcu mesleğini en iyi şekilde yapmalı. Biz 2 maçımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ondan sonra da hayat devam edecek. Geride kalırsanız panik yok, önde olursanız rahatlık yok. Bugün son bölümde biz bıraktık Kasımpaşa oynadı. Bırakmazsanız, kimse oynayamaz. Bugünkü durumla da kimsenin garantisi yok” diye konuştu.

“HİÇ OLMAYACAK BİR POZİSYONDA GOL YEDİK”

Tolgay’ın bugün iyi bir performans sergilediğini ve iki yönlü oyuncu olduğunu dile getiren Güneş, “Savunma yapmaya çalışıyor ama bazı eksikleri var. Atiba da iyi oyuncu ama onun da bazı eksikleri var. Bunların yanında Necip, Gökhan gibi farklı oyuncular olsa daha farklı da olabilir. Kafanızdaki planı sahaya koyduğunuz zaman, ne olacağını sahada görüyorsunuz. Bugün hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Bunlar hep tartışmaya açık net olmayacak konular. Atiba’nın sakatlığı, düzeldi gibi görünmesine karşın çok keyifli değildi. Antrenmanda bunu gördük ve kendisini riske etmek istemedik. Tolgay da iyi oynuyor” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA 3 TANE FORVETİMİZ VAR, DEVRE ARASINDA 1 TANE VARDI”

Aboubakar’ın çok yetenekli ve hareketli bir oyuncu olduğunu kaydeden Şenol Güneş, “Önceye göre daha iyi. Çabukluğu, gol vuruşları öne çıkıyor. Ama kaçırdığı pozisyonları da var. Eksileriyle, artılarıyla şu anda olumlu gidiyor. Demba Ba’yı oyuna almayı düşündüm ama oyun o kadar koptu ki, biri ileri gidiyor, biri geri. Bu nedenle Beck’i aldım oyuna. Cenk de oyuna girmeyi hak ediyor, Demba Ba da. Şu anda 3 tane forvetimiz var, devre arasında 1 tane vardı” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR OYUNCUYU BİRBİRİNDEN AYIRMAK İSTEMİYORUZ”

‘Quaresma için hata ararsak buluruz ama az hata olunca, olumlu tarafları artıyor’z diyen tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: “Bugün asist yaptı, geriye geldi, çalıştı. Böyle devam etmesini istiyoruz, zaten onun için burada. Ama hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırmak istemiyoruz. İnşallah lig bittiğinde de şampiyon kadro olarak herkes karşılığını alır. Ricardo geldiği ilk günden bugüne kadar çok aşama kaydetti. Fiziki olarak da, genç oyunculardan daha iyi olduğunu gösteriyor. Çalışan adam oynar, bu 1 günde olmuyor ve yaşla ilgisi yok. Bugün eksiği olan da var, artısı olan da var. Yine de daha iyi olmalı.”

“BİRİSİNİ KESMEM GEREKİYOR Kİ GÖKHAN’I OYNATAYIM”

Şenol Güneş, Gökhan İnler’in kadroya neden giremediğiyle ilgili olarak sorulan soruyu şöyle yanıtladı: “Atiba, Oğuzhan, Talisca oynuyor, Necip, Tolgay oyuna giriyorsa, Gökhan’a sıra gelmiyordur. Gökhan’ı oyuna alırsam, neden Necip girmiyor diye sorarsınız. Oğuzhan yokken bir ara Gökhan İnler oynuyordu, sonra sakatlandı. Gökhan’ın çalışmasından memnunum, iyi bir oyuncu ve iyi çalışıyor. Şu anda ofansif dersem Tolgay’ı, defansif dersem Necip’i oynatırım. Hem Talisca hem Oğuzhan hem de Tolgay’ı oynattığı zaman bu 3 oyuncudan birisini kesmem gerekiyor ki Gökhan’ı oynatayım. Uzun süredir oynamadı” diye cevapladı.

“KASIMPAŞA GAYET İYİ OYNADI”

Kasımpaşa’nın gayet iyi oyun sergilediğini ifade eden Şenol Güneş “Ben de bu oyunlarından dolayı memnunum. Kasımpaşa’nın iyi oynamasından dolayı ben neden rahatsız olayım. Siz Barcelona’ya karşı daha farklı oynarsınız, Valencia’ya karşı daha farklı oynarsınız. Büyük takımlar ve büyük oyunculara karşı insanların motivasyonu daha farklı olur. Tartışma konularından kavga ortamı yapılmak isteniyorsa, buna beni sokmayın. Kasımpaşa bugün elinden geleni yaptı. Bu takım bana karşı bunu yaptı, başka takıma karşı yapmadı dersem olmaz” dedi.

“YAYINCI KURULUŞLAR OLACAĞI İÇİN PROGRAMI İYİ YAPMAK LAZIM”

Güneş, maç planlaması hakkında, “Yayıncı kuruluş var, kulüpler var. Şampiyonlar Ligi döneminde de söyledim. Oyuncuların verimli olarak oynaması gerekiyor. Kasımpaşa’nın antrenörü de şikayetçi 4 gün sonra maça çıktığı için. Ben 3 gün sonra maça çıktım. Demek ki zorlanıyorsun. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ardından yorgunluk oldu. Bu konu tartışmaya açık. Aynı saatlerde oynanması ideal ama nasıl oynayacaksınız, ekonomi var. Niyet bakımından şu kulüp korunuyor, bu korunuyor algısı da yanlış. Son hafta herhalde aynı saatte oynanır. Başakşehir’in de 2 maçı kazanabileceği gibi biz de 2 maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Seneye de bu böyle olacak. Yayıncı kuruluşlar olacağı için programı iyi yapmak lazım” şeklinde konuştu.