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20 Mayıs 2017 19:04
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Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’ye destek mesajı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basketbolda Euroleague finali oynayacak olan Fenerbahçe'ya başarılar dileyerek "Dualarım onlarla" dedi.
23:2820 Mayıs 2017
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Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’ye destek mesajı!

THY Euroleague Final Four’da Olympiakos ile yarın akşam final maçına çıkacak olan Fenerbahçe’ye başarılar dileyen Güneş, “Avrupa’da, dünyada Türk takımı nerede yarışıyorsa başarılı olmasını gönülden isterim. Basketbolda finale gelen bir takımın şampiyonluğunu gönülden isterim. Dualarım onlarla beraber. Olympiakos daha zayıf gösterilse bile, zaman zaman sürprizler yapabilecek bir takım. İnşallah böyle bir sonuç olmaz ve Fenerbahçe şampiyon olur, biz de mutlu oluruz. Türkiye’nin kazancına bu. Güreşte, hentbolda her zaman Türkiye ve Türkler kazansın, bunu gönülden istiyorum” dedi.

Etiketler
beşiktaş euroleague Fenerbahçe şenol güneş
Son güncelleme: 23:32 | 20.05.2017
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