Sfairopoulos: Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız

Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe’nin sezonun en iyi formunda olduğunu söyleyerek, “Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

THY Euroleague Final-Four'un finalinde Fenerbahçe ile mücadele edecek Olympiakos'ta Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Final oynayacakları için mutlu olduklarını dile getiren Sfairopoulos, “Final-Four oynamaya geldiğinizde iki final oynamak için hazırlanıyorsunuz. Yarı finali kazandığımız zaman yarın maça hazır olmalıyız dedik. Gurur duyuyoruz. En yüksek seviyeye gelebilmek için çok çalıştık. Avrupa'nın en iyi liginde finalde oynayacağız. Çok heyecanlıyız” diye konuştu.

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Normal sezon maçlarının farklı olduğunu belirten Yunan çalıştırıcı, “Final finaldir ve özel noktaları var. Bazı küçük taktikleri kontrol edebiliriz. Bu bir final oyunu. Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe şu an sezonun en iyi formunda. Çok iyi oyuncuları ve Avrupa'nın en iyi başantrenörine sahip. Kendi taraftarlı var. Elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Yeni formatta sonuçlar açık”

THY Euroleague'in yeni formatının çok iyi geçtiğini belirten başarılı çalıştırıcı, “Hangi pozisyonda bitirirse bitirsin bütün takımların eşit şansı var. Sezon sonu 3. ve 5. gelen takımlar Final-Four'a gelebiliyor. Bütün sonuçlar açık. Adil bir durum. İnanıyorum ki aynı zamanda taraftarlara heyecan sağlıyor. Önceden hangi takımın geleceğini bilemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.