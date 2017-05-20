Sinan Gümüş değil ‘Altın’

Messi’yi anımsatan bir gole imzasını atan Sinan Gümüş, son iki haftada kalitesini ortaya koydu ve kanatlarda yaşanan rekabette öne çıktı.

Menajeri Ersin Akan'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gideceklerini açıklamasından sonra G.Saray'da forma şansı bulan Sinan Gümüş, iki haftadır izleyenleri büyülüyor. Geçen hafta G.Antep karşısında asiste imzasını atan 23 yaşındaki futbolcu, dün de Messi'yi anımsatan bir gol kaydetti. 35. dakikada iki rakibini çalıma dizerek topu ceza alanı dışından köşeye bırakan Sinan, Benfica iddialarından sonra adeta coştu.

Sinan Gümüş`e ilk 11 yarıyor! Gaziantepspor maçından sonra Osmanlıspor maçına da ilk 11 çıkan Sinan Gümüş çok şık gole imza attı. Sinan ilk 11'de çıktığı maçlarda 7 gole katkı yaptı. İlgili Haberi Oku

Genç yıldız maç sonunda ise şöyle konuştu:

“Hoca belki 60 dakika beni çok beğendi ve ondan dolayı oyundan aldı. Uzun zamandır oynamıyordum. Hocamız şans vermeye başladı.”