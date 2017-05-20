Sinan Gümüş değil ‘Altın’

Menajeri Ersin Akan'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gideceklerini açıklamasından sonra G.Saray'da forma şansı bulan Sinan Gümüş, iki haftadır izleyenleri büyülüyor. Geçen hafta G.Antep karşısında asiste imzasını atan 23 yaşındaki futbolcu, dün de Messi'yi anımsatan bir gol kaydetti. 35. dakikada iki rakibini çalıma dizerek topu ceza alanı dışından köşeye bırakan Sinan, Benfica iddialarından sonra adeta coştu.
Genç yıldız maç sonunda ise şöyle konuştu:
“Hoca belki 60 dakika beni çok beğendi ve ondan dolayı oyundan aldı. Uzun zamandır oynamıyordum. Hocamız şans vermeye başladı.”