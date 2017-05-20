TFF 1. Lig’de şampiyonluk maçı

Süper Lig’i garantileyen iki ekip Sivasspor ile Yeni Malatyaspor bugün zirvede sezonu tamamlamak için karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de normal sezon bugün saat 18.30'da oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Ligde geride kalan 33 haftada topladığı 59 puanla ikinci sırada bulunan Sivasspor ile 61 puanla birinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ligin son hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen iki ekip bu kez şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Son kez Birinci Lig'de sahaya çıkacak iki ekipten Sivasspor'un ligi şampiyon olarak tamamlaması için galibiyet gerekirken, Evkur Yeni Malatyaspor'a ise beraberlik yetiyor. İki ekip ligin ilk yarısında Malatya'da karşılaşmış ve mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetirken yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.

Hamit Altıntop geri dönüyor 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop'un peşinde... İlgili Haberi Oku

YENİLEN DÜŞECEK

TFF 1. Lig'de küme düşme potasında yer alan iki takımın karşı karşıya geleceği maçta Samsunspor, Bandırmaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi kırmızı-beyazlılara kümede kalması için beraberlik yetecek. Konuk Bandırmaspor, yenilirse ligde kalmak için Büyükşehir Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un maçlarını kaybetmesini bekleyecek.