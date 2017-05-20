Galatasaray, atak, baskılı, ikinci topları da alıp rakibini oynatmayan biçimde oynadı. Ancak pozisyon üretmekte zorlandı. İlk 15 dakikadan sonra Osmanlıspor oyunda dengeyi kurdu. Kanatlardan Muhammed ve Vrsajevic ile gelen başkent ekibi, Galatasaray kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. Osmanlıspor, oyunu rakip alana yıkmaya başlamışken 24. dakikada Sneijder'ın attığı gol sarı-kırmızılı ekibi kendine getirdi. Osmanlı, golün şokunu atlatıp tekrar yüklenmeye başlasa da final paslarında etkisiz kaldı. Bu kez Sinan Gümüş sahneye çıkarak Galatasaray'ı adeta ipten aldı. Yaklaşık 30 metre top sürdü, rakiplerini ipe dizer gibi geçti ve jeneriklik bir gol attı.

Galatasaray'da tüm çabasına rağmen Eren ile oynamadı arkadaşları. Verkaç yapmadılar, top getirip sağdan soldan orta da yapıp Eren'i topla buluşturmadılar.

Galatasaray'ın, sahaya sürdüğü kadroya göre bir oyun düzeni ve taktiği yok. Bireysel yeteneklere dayalı oynuyor; buradan da anlaşılıyor ki, Tudor'un etkisi yok takıma. Snejder gol atıyor, kulübeye koşuyor, yardımcı antrenör Ayhan Akman'ı, hocası Tudor'u geçiyor De Jong ile kucaklaşıyor. Sinan golden sonra kulübeye doğru koşup tribün ile kucaklaşıyor. Tudor, Sinan'ın yolunu kesiyor ama nafile. Şimdi anlaşılıyor mu acaba Galatasaray takımının durumu? Bu takımdan başarı beklenmez. Hakem Ali Palabıyık için yazılacak hoş olmayan cümleler var ama her hafta içi ve sonu maça çıkan hakem yorgun ve sürantre olur. Bu şekilde görev alan hakemden itibarlı kararlar beklemek olsa olsa ancak hayalperestliktir.