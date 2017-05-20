U21 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, U21 Süper Lig Şampiyonu oldu.

U21 Süper Ligi 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yenen Fenerbahçe, puanını 78'e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Şenol Çorlu'nun öğrencileri ligin 32. haftasında İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Başkent temsilcisini 85. dakikada Yiğithan Güveli'nin kaydettiği golle 1-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını 8'de korudu ve şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçında ise TFF U21 Ligi’ni şampiyon tamamlayan ekiple karşılaşacak.

Fenerbahçe, ligde haftaya İstanbul’da Trabzonspor, son hafta maçında ise deplasmanda Adanaspor ile oynayacak.