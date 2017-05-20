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Udoh: Obradovic’in söylediklerini yerine getirdik

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Ekpe Udoh, finalde karşılaşacakları Olympiakos’a hazır olduklarını söyledi.
00:3520 Mayıs 2017
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Udoh: Obradovic’in söylediklerini yerine getirdik

Fenerbahçe, Euroleague Final-Four'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 84-75'lik skorla mağlup ederek, finale yükseldi.

Müsabakalardan sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin pivotu Ekpe Udoh, “Çok zor bir maç oldu ama kazandık. Çok yorgun hissediyorum. Obradovic'in söylediklerini yerine getirdik ve başarılı olduk. Olympiakos maçına hazırız. Onları da yenerek kupayı almak istiyoruz. Taraftar da müthişti. Pazar günüde onlardan aynı desteği bekliyoruz” diye konuştu.

Etiketler
euroleague Fenerbahçe
Son güncelleme: 00:36 | 20.05.2017
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