Wesley Sneijder rekora koşuyor

Wesley Sneijder, ligde rakip ağları 5 kez havalandırıp 14 de asist yaparak 19 gole doğrudan etki etti. Kalan iki maçta her iki istatistikten herhangi birini arttırabilirse sarı-kırmızılı forma altında kariyer rekoru kıracak.

Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı forma altında kariyer rekorunu kırmak için gün sayıyor. Dün Osmanlıspor ağlarını havalandırarak bu sezon ligdeki 5. golünü de ceza sahası dışından atan Hollandalı oyuncu, toplam 14 de asist yaparak 19 gole doğrudan katkıda bulundu. 2013-2014 sezonunda ligi 12 gol ve 7 asistle tamamlayıp en verimli dönemini yaşayan Sneijder, bitime iki hafta kala bu sayıya ulaştı. Galatasaray, bu sezon geride kalan 32 haftada rakip filelere 60 gol bırakırken, bunun üçte birine yakın bölümünde Hollandalı oyuncunun katkısı vardı.

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Sneijder, son iki haftada Alanya ile deplasmanda ve Konyaspor ile TT Arena'da oynanacak maçlarda gol atar veya asist yaparsa sarı-kırmızılı forma altında kariyer rekoru kıracak.