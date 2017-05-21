1 yıl önce, 1 yıl sonra…

Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluğunda Ekpe Udoh, MVP seçildi. İki maça damgasını vuran yıldız ismin geçen seneki final sonrasında yaşadığı üzüntüyle bu yılki sevinci unutulmadı.

Eurolaegue Final Four’unda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’de performansıyla Ekpe Udoh öne çıktı. Real Madrid maçındaki performansıyla takımının finale çıkmasında büyük payı olan Udoh, finalde de etkili oyun sergiledi.

Final Four’un en değerli oyuncusu seçilen sarı-lacivertli yıldızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Geçen sezon CSKA Moskova’ya son saniyelerde yenilerek şampiyonluğu Udoh’un üzüntüsüyle bu seneki fotoğraf sosyal medyada çok paylaşıldı.

ABD’li pivot geçen yılki final sonrasında Twitter’dan “Üzgünüm” mesajı paylaşmış ve bir taraftar da “Seneye kazanırız dert etme” mesajını düşmüştü.